Für den Abriss der Fußgängerbrücke in der Simmerner Straße, unterhalb der JVA, wird die Straße voll gesperrt. Der schlechte Allgemeinzustand der in die Jahre gekommenen Brücke macht den Abriss und den begonnenen Umbau zu einer beampelten Querungsstelle erforderlich.

In der aktuellen Bauphase wurde bereits mit dem Rückbau der Straßenoberfläche begonnen. Nun soll der mittlere Überbau der alten Fußgängerbrücke mittels eines Krans ausgehoben, zerteilt und abtransportiert werden. Diese Arbeiten können im Ausbaubereich der Simmerner Straße nur unter Vollsperrung erfolgen. Hierzu wird der Straßenverkehr außerhalb des regulären Berufsverkehr von Samstag, 27. September ab 3 Uhr bis Sonntag, 28. September bis etwa 24:00 Uhr umgeleitet. Die Zuwegung für die angrenzenden Anwohner ist jederzeit möglich.

Die Umleitung wird wie folgt ausgeschildert:

In Fahrtrichtung Ko-Karthause

Simmerner Straße, Bundesstraße B9 Richtung Boppard, B327 Richtung Hermeskeil, Abfahrt Ko-Karthause; K22 Simmerner Straße

In Fahrtrichtung Ko-Zentrum

K22 Simmerner Straße, Abfahrt Richtung B49 Montabaur/Lahnstein, Bundesstraße B327, Abfahrt Koblenz Horchheim/Pfaffendorf, Auffahrt Hermeskeil/Boppard, Bundesstraße B327, Abfahrt Boppard/Koblenz, Richtung Bonn/Koblenz, Bundesstraße B9, Moselring Fahrtrichtung Cochem, B49 Fahrtrichtung Cochem, Saarkreisel 5. Ausfahrt wenden, Bundesstraße B49, B9 Cusanusstraße, Abfahrt Koblenz Karthause, Simmerner Straße

Das Tiefbauamt ist bemüht, die Einschränkungen für die Anlieger und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten und bittet um Verständnis sowie gegenseitige Rücksichtnahme.

Umleitung der koveb-Linien 2/12 und N2

Mehrere Haltestellen entfallen

Wegen der Abrissarbeiten der Fußgängerbrücke fahren die Busse der koveb-Linien 2/12 und N2 in der Zeit vom 27.09.2025 (ab 5:00 Uhr) bis 28.09.2025 (bis voraussichtlich 24:00 Uhr) einen geänderten Linienweg:

• In Richtung Karthause fahren diese Linien ab der Haltestelle „Brüderkrankenhaus“ über die B9 und die B327 direkt zur Haltestelle „Pionierhöhe“. Ab hier erfolgt die normale Linienführung.

• In Richtung Zentrum fahren diese Linien ab der Haltestelle „Pionierhöhe“ über den Berliner Ring, In der Hohl und Beatusstraße direkt zur Haltestelle

„Brüderkrankenhaus“. Ab hier fahren unsere Busse weiter über den normalen Linienweg.

• Die Haltestellen „Hauptbahnhof West“, „Fort Konstantin“, „Hüberlingsweg“, „Simmerner Straße“, „Friedhof Süd“, „Friedhofskapelle“, „Am Vogelschutzpark“ und „Kuckucksweg“ entfallen in beide Richtungen.

• Die Haltestelle „Schweriner Straße“ entfällt in Richtung Karthause.