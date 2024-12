Neuwied – 10.12.2024. Die VR Bank RheinAhrEifel eG und die Raiffeisendruckerei Neuwied haben gemeinsam eine Spende in Höhe von insgesamt 5.000 Euro an den VfL Neuwied überreicht. Dank der Unterstützung – je 2.500 Euro von der VR Bank und der Raiffeisendruckerei – konnte der Verein sein beliebtes Sommercamp für Kinder und Jugendliche erneut kostenfrei anbieten.

Das Sommercamp, das während der Sommerferien stattfand, bot rund 60 Kindern und Jugendlichen an drei bis vier Tagen die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung Fußball zu spielen und gemeinsam unvergessliche Erlebnisse zu teilen. Neben sportlichem Training und viel Spaß erhielten die Teilnehmenden ein Trikot und einen eigenen Fußball als Erinnerung.

Besonders hervorzuheben ist, dass der VfL Neuwied viele Mitglieder aus finanziell schwächer gestellten Familien fördert. Die Spende ermöglichte es allen Kindern – unabhängig von der finanziellen Situation – am Camp teilzunehmen. „Dieses Camp ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Sport Brücken bauen und Kinder fördern kann“, betonte Peter Jung, Bürgermeister von Neuwied, der die Spendeninitiative angeregt hatte.

Die VR Bank RheinAhrEifel eG und die Raiffeisendruckerei Neuwied setzen mit ihrer Unterstützung eine lange Tradition fort. Seit vielen Jahren wird die gemeinsame Jahresendspende an Projekte vergeben, die einen besonderen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. „Es ist uns ein Herzensanliegen, lokale Initiativen wie das Sommercamp des VfL Neuwied zu fördern, die so viel Positives für die Region bewirken“, erklärte Matthias Herfurth, Vorstandsmitglied der VR Bank RheinAhrEifel eG bei der Spendenübergabe. „Die VR Bank und die Raiffeisendruckerei unterstreichen mit dieser Aktion ihr Engagement für die Region und ihre Menschen – ganz im Sinne von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dessen genossenschaftlicher Gedanke bis heute in den Projekten der Bank und ihrer Partner weiterlebt.“