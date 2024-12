Koblenz. Die Junge Union (JU), die Nachwuchsorganisation der CDU in Koblenz, hat im Rahmen ihres Kreistages einen neuen Vorstand gewählt und startet mit frischen Ideen und viel Elan in die kommende Amtszeit. Neben den Wahlen sorgten spannende Gastvorträge und ein lebhafter Austausch für einen gelungenen Abend.

Philip Rünz wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt. Unterstützt wird er von Melina Marx und Dennis Schaefers als stellvertretenden Vorsitzenden sowie Max Witt als Schatzmeister. Der Vorstand wird durch Henry Blomenkemper, Luis Paul Gibbert, Lara Meisolle, Carsten Meyer, Morris Müller, Michelle Pforr und Arthur Welz komplettiert. „Mit diesem Team wollen wir unsere Stadt und die JU sowie die CDU voranbringen und die kommenden Aufgaben entschlossen anpacken“, so Rünz.

Ein besonderer Programmpunkt des Abends waren die Vorträge von Ulrike Mohrs, Bürgermeisterin der Stadt Koblenz, und Daniela Nowak, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Koblenz. Mohrs unterstrich die Bedeutung eines starken Wirtschaftsstandorts für die Stadtentwicklung, während Nowak Jugend- und Sozialpolitik in den Fokus rückte – Themen, die auch für die JU eine zentrale Rolle spielen.

Den Abschluss des Abends bildete ein geselliges Beisammensein mit der JU Gelsenkirchen, die an diesem Wochenende ihre Klausurtagung in Koblenz abhielt.

Mit Engagement und klaren Zielen will die Junge Union Koblenz in der neuen Amtszeit die Interessen der Jugend vertreten und aktiv die Zukunft gestalten. „Die nächsten Jahre bieten uns viele Chancen, und wir sind bereit, sie zu nutzen“, so Rünz abschließend.

Bildunterzeile: Der neu gewählte Vorstand freut sich auf eine erfolgreiche Amtszeit: Philip Rünz (Vorsitzender, Mitte) mit seinem Team, darunter Melina Marx, Dennis Schaefers und Max Witt.