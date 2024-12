Wo früher das Vermessungs- und Katasteramt in Neuwied seinen Sitz hatte, befindet sich in der Seminarstraße 2 seit dem vergangenen Jahr das „Haus des Jugendrechts“. Die innovative Grundidee: Zur schnellst- und bestmöglichen Verfolgung und Verhütung von Jugendkriminalität sollte eine Schnittstelle geschaffen werden, an welcher Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe „unter einem Dach“ sitzen und so effektiv zusammenarbeiten können. So ermöglicht das ganzheitliche Konzept etwa eine direkte Verknüpfung des Jugendstrafverfahrens mit sinnvollen pädagogischen Angeboten für straffällig gewordene Jugendliche sowie die Zusammenarbeit mit Schulen zwecks Prävention.

Um die überaus wichtige Arbeit, die durch das Haus des Jugendrechts geleistet wird, finanziell und ideell zu unterstützen, wurde nun ein Förderverein gegründet, der mittlerweile offiziell als gemeinnütziger Verein anerkannt wurde. Im Rahmen der Gründungsversammlung, die zugleich auch die erste Mitgliederversammlung war, wurden Neuwieds Bürgermeister Peter Jung als 1. Vorsitzender und Kriminaldirektor Thorsten Runkel, Leiter der Polizeidirektion Neuwied, als 2. Vorsitzender des neuen Fördervereins gewählt. Der Förderverein will das Haus des Jugendrechts beim Erreichen seiner Ziele aktiv unterstützen. Diese beinhalten insbesondere Maßnahmen zur Eindämmung von Delinquenz bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, gemeinsame Präventionsarbeit, die verbesserte Integration gefährdeter Jugendlicher und die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen.

Wer den Förderverein Haus des Jugendrechts e.V. mit einer Spende unterstützen möchte, kann dafür eine der folgenden Bankverbindungen nutzen:

Sparkasse Neuwied, IBAN: DE47 5745 0120 0030 5266 10 oder

VR Bank RheinAhrEifel eG, IBAN: DE23 5776 1591 1769 4150 00.