Oberbürgermeister Langner überzeugt sich von Arbeit im Wasserwerk Oberwerth

KOBLENZ. Gute Nachrichten für alle von der Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein (VWM) versorgten Kundinnen und Kunden: Die Wasserpreise bleiben 2025 stabil. Dies verkündeten Oberbürgermeister David Langner, Lars Hörnig von den Stadtwerken Koblenz und Wolfgang Kochhan von der Energieversorgung Mittelrhein (evm) bei einer Besichtigung des Wasserwerks Oberwerth in Koblenz. Die evm übernimmt hier die Betriebsführung für die VWM.

Während der Besichtigung betonten die Verantwortlichen die Bedeutung einer zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Wasserversorgung für die Region. „Das Wasserwerk Oberwerth ist ein zentraler Bestandteil unserer Infrastruktur und gewährleistet die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger von Koblenz, Lahnstein und der Verbandsgemeinde Vallendar mit sauberem Trinkwasser“, erklärte Oberbürgermeister Langner. „Damit das so bleibt, investieren die Beteiligten ständig in die Infrastruktur vor Ort.“

Neustes und größtes Projekt war der Düker, den die evm in den Jahren 2023 und 2024 gebaut hat. Durch die neue Leitung unter dem Rhein, die von Wallersheim über Niederwerth bis nach Vallendar führt, wird die Wasserversorgung noch resilienter. „Das Geld, das wir über die Wasserpreise einnehmen, fließt zurück in eine nachhaltige Instandhaltung“, erklärt Wasserwerksleiter Wolfgang Kochhan. „So gehen wir sicher, dass Trinkwasser immer zur gewohnten Qualität zur Verfügung steht.“ Eine weitere wichtige Investition war der Bau eines neuen Brunnens auf dem Gelände des Wasserwerks Oberwerth 2020. Er liegt strategisch günstig zwischen zwei bestehenden Brunnen und kann bis zu 300 Kubikmeter Wasser pro Stunde fördern. Damit ist er ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur, um auch in Spitzenlastzeiten eine zuverlässige Wasserversorgung zu gewährleisten. Außerdem ist er der höchstgebaute Brunnen, der selbst bei einem Jahrhunderthochwasser von 12 Meter noch unbeschadet bleiben und so eine schnelle Wiederversorgung mit sauberem Trinkwasser sichern würde.

Von der Leistung der Brunnen konnten sich auch Oberbürgermeister David Langner und Lars Hörnig überzeugen. Zum Abschluss der Besichtigung stießen die beiden zusammen mit Wolfgang Kochhan auf die von der Gesellschafterversammlung beschlossenen stabilen Wasserpreise für das Jahr 2025 an. „Stabile Wasserpreise in der aktuellen Zeit sind nicht selbstverständlich. Unser Dank geht insbesondere an die Beschäftigten der evm-Gruppe als Betriebsführerin, die vorrauschend die notwendigen Maßnahmen im Wassernetz plant und angeht“, hob VWM-Geschäftsführer Lars Hörnig hervor.

Bildtexte

Wasserwerk1: Oberbürgermeister David Langner, Geschäftsführer der Stadtwerke Lars Hörnig und Wasserwerksleiter Wolfgang Kochhan von der evm stoßen gemeinsame auf stabile Preise für 2025 an. Foto: Sascha Ditscher.

Wasserwerk2: Wasserwerksleiter Wolfang Kochhan führt Oberbürgermeister David Langner und Geschäftsführer der Stadtwerke Lars Hörnig durch das Wasserwerk Oberwerth. Foto: Sascha Ditscher.