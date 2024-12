Herdorf (ots) – Am Donnerstag, den 12.12.2024, kaufte die 71-jährige Geschädigte in der Aldi-Filiale in Herdorf ein. Ihre Geldbörse und das Handy hatte sie in einer Stofftasche an den Einkaufwagen gehängt. Als sie zum Bezahlen an die Kasse kam, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter sowohl die Geldbörse und auch das Handy entwendet hatte. Eine Videoauswertung wurde von der Polizei veranlasst.