Hamm/Sieg (ots) – Am 15.10.2024 kam es gegen 15:00 Uhr zu einer zunächst verbalen Streitigkeit innerhalb einer Personengruppe im Bereich eines Einkaufsmarktes in Hamm. Der Streit eskalierte im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten, so dass es zu Körperverletzungshandlungen kam, bei welcher Beteiligte leicht verletzt wurden. Durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

