In lockerer Atmosphäre fand jüngst die Abschlussveranstaltung der Interkulturellen Wochen (IKW) im Historischen Rathaussaal statt. Die Tanzfabrik Mittelrhein heizte den Gästen des Beirates für Migration und Integration mit schnellen Bewegungen auf dem Parkett und guter Stimmung ein. Es folgte die Band Zores & Bagaasch, die mit ihrer Musik aus Klezmer, Gipsy, Balkan, Jazz begeisterte.

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs begrüßte die Gäste aus den Institutionen, wie z.B. den Präsidenten der Hochschule Koblenz, Professoren der Universität, Mitarbeiter der Stadt, Vertreter von Vereinen und Verbänden sowie das Netzwerk des Beirats und die Veranstalter der IKW. Sie bedankte sich für das positive Signal das von den Interkulturellen Wochen ausgeht und betonte wie wichtig die Arbeit des Beirats für ein gutes Miteinander in der Stadtgesellschaft ist.

Der Vorsitzender Dirk Schaefer brachte die Ziele des Beirats in seiner Begrüßung auf den Punkt und freute sich über so viele tolle unterschiedliche Menschen, die sich engagieren möchten. Am 10.11.2024 findet die Wahl zum Beirat für Migration und Integration statt und somit die Chance zur Mitbestimmung, die Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund zu vertreten. Im Lauf des Abends nutzen die Kandidatinnen und Kandidaten der Beiratswahl (Gemeinsam Internationale Liste -GIL, Ukraine Hilfe Koblenz Liste und der Einzelbewerber Ahmed Abdi Yusuf) die Gelegenheit sich dem Publikum vorzustellen.

Ganz getreu dem Motto „Neue Räume“ der bundesweiten IKW konnten bei diesem Anlass neue Kontakte, Ideen und Netzwerke entwickelt werden. Ein runder Abend zum Abschluss der erfolgreichen bunten Interkulturellen Wochen.

Fotos (Stadt Koblenz/ Clara Röllinghoff):

1. Foto: Bürgermeisterin Ulrike Mohrs und Vorsitzender Beirat für Migration und Integration Dirk Schaefer

2. Foto: Kandidatinnen und Kandidaten der Beiratswahl – Yekaterina Sedova, Angela Drexler, Arzu Yilmaz, Mohamed Belbaz, Vito Contento, Dirk Schaefer, Manezhah Rasool, Sara Occari, Lazar Mickey Buzakovic