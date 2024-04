Kostenlos und nachhaltig Sport treiben in Neuwied

Bewegung ist gesund und macht Freude. Und Bewegung an der frischen Luft macht gleich doppelt Spaß. Eine neue Möglichkeit, sich im Neuwieder Wald in der Natur sportlich zu betätigen, bietet der Trimm-dich-Pfad am Rundweg NR2, direkt am Wanderparkplatz Heidegraben. Zwölf abwechslungsreiche Bewegungsstationen warten auf Besucher jeden Alters.

Die Entstehung und Umsetzung ist ein tolles Beispiel für eine Gemeinschaftsleistung: Maßgeblich beteiligt sind neben der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ mit Bewegungsmanager Stefan Puderbach und Projektadministrator Jochen Borchert auch Schüler der Berufsfachschule 1 der BBS Montabaur. Sie haben im Praxisunterricht mit Lehrer Dirk Keller die Schilder zu allen Übungen entworfen, gestaltet, gebaut und an Ort und Stelle aufgestellt. Unterstützt haben sie unter anderem Armin Bärz vom Stadtbauamt Neuwied und Revierförster Ralf Winnen.

Nathalie Schneider, stellvertretende Leiterin des Amts für Stadtmarketing, eröffnete den neugestalteten Pfad vonseiten der Stadt Neuwied und stellte mit Kollegin Lena Höver gleich das dazugehörige Infomaterial vor. Bewegungsmanager Stefan Puderbach dankte vor allem den mitwirkenden Schülern, „die hier so fleißig Menschen in die Natur bringen. Der Trimm-dich-Pfad ist ein tolles Angebot für alle – kostenlos und nachhaltig. So rückt Bewegung wieder in den Fokus.“ Das Engagement der jungen Menschen und aller Beteiligten lobte auch Adolf Zils vom Verein Pro Heimbach-Weis. Jochen Borchert betonte aus Sicht der Landesinitiative „Land in Bewegung“ abschließend: „Es ist wichtig, dass Menschen Orte vorfinden, wo sie einfach auch spontan hinfahren und sie frei nutzen können. Wir hoffen, dass die Schilder lange so schön bleiben und nichts kaputtgemacht wird.“

Der NR2 mit dem neuen Trimm-dich-Pfad beginnt am Parkplatz Heidegraben an der L258 zwischen Neuwied und Anhausen. Kleiner Tipp: Hier findet sich auch das Limes-Kastell Anhausen-Heimbach. Informationstafeln geben spannende Auskünfte zur ehemaligen römischen Grenzanlage.

Bild 1: Die Projektbeteiligten bei der gemeinsamen Eröffnung des Trimm-dich-Pfads.

Bild 2: Direkt in Bewegung (von links): Nathalie Schneider und Lena Höver vom Neuwieder Amt für Stadtmarketing mit Stefan Puderbach und Jochen Borchert von der Landesinitiative „Land in Bewegung“.

Fotos: Stadt Neuwied / Melanie Lange