Im Gespräch mit Lahnsteins Oberbürgermeister

Lahnstein. Am 14. März stand Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert mit seiner Ape im Schillerpark in Oberlahnstein, um bei Lennart Live die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu besprechen und wieder gab es viel positive Rückmeldung für diese einfache Art der Kommunikation mit dem OB.

Vorherrschendes Thema war die aktuelle Verkehrssituation in Lahnstein. Besonders in den Abendstunden würden manche Straßen zu regelrechten Rennstrecken werden. Anwohner fürchten um die Substanz ihrer Häuser und berichteten, dass die Zeiten des Staus noch die ruhigsten seien. Daher wird nun geprüft, ob in den angesprochenen Straßen eine Geschwindigkeitsanzeige installiert werden kann, die nicht nur die Geschwindigkeit anzeigt, sondern auch dokumentiert. Aus diesen Ergebnissen lassen sich dann mögliche Maßnahmen ableiten. Auch erfolgt ein regelmäßiger Informationsaustausch mit der Polizeiinspektion Lahnstein.

Auch die Situation der Fahrradfahrer sowie die Position von Zebrastreifen, Schildern und Spiegeln wurden angesprochen. Hier wird geprüft, wo aktuell Verbesserungen möglich sind, gleichzeitig verwies Siefert auch darauf, dass vieles derzeit noch provisorisch sei und man mögliche dauerhafte Änderungen erst nach Abschluss der Brückensanierung B42 entscheiden werde.

Was ebenfalls oft angesprochen wurde, war die teils mangelnde Sauberkeit in der Stadt – hervorgerufen durch Menschen, die ihren Müll und Zigarettenkippen einfach fallen lassen oder die Hinterlassenschaften ihres Hundes nicht wegräumen. Der OB verwies auf die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Lahnstein und die geltenden Bußgeldsatzungen und mögliche verstärkte Kontrollen durch das den kommunalen Vollzugsdienst. Ein sauberes und gepflegtes Stadtbild sei nicht nur ein Zeichen von Lebensqualität, sondern zeige auch Respekt und Rücksichtnahme gegenüber Bürgern und Besuchern.

Nicht alle Themen, die angesprochen wurden, liegen in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung selbst, Oberbürgermeister Siefert wird diese Anliegen jedoch an die entsprechenden Stellen weitergeben, um Lösungen zu erzielen.

„Es ist wichtig, direkt mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wo der Schuh drückt. So können wir unbürokratisch die erforderlichen Schritte einleiten“, sagte OB Siefert.

Die nächste Einwohnersprechstunde ist für Juli geplant.

Bildunterzeilen

OB Siefert besprach bei der Einwohnersprechstunde wieder die Anliegen der Bürger. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)