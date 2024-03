Wer hätte das gedacht: Bei der diesjährigen Extrawurst, dem Wettessen auf dem Neuwieder Festival der Currywurst, stehen drei Frauen auf dem Siegertreppchen. Sage und schreibe 18 Currywurst-Kreationen führten Rebecca Knopp (3. v.l.) zum Sieg. Platz 2 belegt Barbara Braunmüller mit ebenfalls beeindruckenden 16 Würstchen, gefolgt von Victoria Langhans (4. v.l.), die sich mit 13 Currywürsten den dritten Platz erkämpft hat. Der vierte Gewinn geht an das unter allen Teilnehmenden ausgeloste „Glückskind“ Stephan Pahl (1. v.l.). Auch er hat respektable elf Würstchen auf seiner Stempelkarte vorzuweisen.

An der Deichuferpromenade überreichte Melina Manns (5. v.l.) vom Stadtmarketing kürzlich bei einer kleinen Siegerehrung die Gewinne. In Kooperation mit den Deichstadtfreunden (AktivForum Neuwied) konnten an alle Sieger Cityschexs, die beliebten Neuwieder Einkaufsgutscheine, in unterschiedlicher Höhe übergeben werden. Getreu dem Anlass gab es dazu eine Packung „Saure Pommes“ und ein Multitool aus Pommesgabel und Flaschenöffner – perfekt für den Einsatz beim nächsten Festival der Currywurst.

(Foto: Stadt Neuwied / Sarah Simonis)