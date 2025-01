52 Anbieter bei Currywurst-Festival und ChocolArt – Veranstaltungsfläche wird um Sulzbacher-Rondell vergrößert

Vom 31. Januar bis 2. Februar erwartet die Besucher der Stadt wieder ein kulinarisches Highlight der besonderen Art: das allseits beliebte Currywurst-Festival in Kombination mit der ChocolArt. Diese „süße Symbiose“, die 2024 erstmals stattfand, hat nicht nur die Schokoladenhändler überzeugt, sondern auch die Besucherzahlen deutlich gesteigert. Der Erfolg der Premiere sorgt in diesem Jahr für eine Erweiterung des Events: Die Veranstaltungsfläche wird um 25 Prozent vergrößert, und das Sulzbacher-Rondell wird integriert.

Mit insgesamt 52 Standbetreibern – 31 für das Currywurst-Festival und 21 für die ChocolArt – ist die Veranstaltung in diesem Jahr noch größer. So gibt es acht Stände mehr als im Vorjahr. Besonders interessant: Sechs Wagen sind zum allerersten Mal in Neuwied dabei und bringen frische, innovative Currywurstkreationen mit.

„Wir freuen uns, dass der Zuspruch zu beiden Veranstaltungen auch in diesem Jahr wieder so stark ist“, betont ein gut gelaunter Matthias Kleine vom Stadtmarketing. „Besonders spannend ist, dass immer mehr Spezialitäten-Gastronomen aus dem gehobenen Bereich mit ihren einzigartigen Kreationen Teil des Currywurst-Festivals werden“, findet er.

Die beiden Events, die räumlich getrennt bleiben, aber inhaltlich perfekt harmonieren, bieten für jeden Geschmack etwas. Fabienne Mies, ebenfalls vom Stadtmarketing, betont: „Die Kombination aus herzhaft und süß macht die Veranstaltung zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Viele Besucher genießen zuerst die scharfe Currywurst und stöbern anschließend bei der ChocolArt – eine ideale Ergänzung.“

Neben den kulinarischen Köstlichkeiten erwartet die Gäste am 2. Februar auch ein verkaufsoffener Sonntag, der einen weiteren Grund bietet, die Neuwieder Innenstadt zu besuchen. Die Veranstaltung belebt damit nicht nur die Stadt, sondern trägt auch dazu bei, den Einzelhandel in einer sonst eher ruhigen Zeit zu unterstützen.

Oberbürgermeister Jan Einig freut sich über die gelungene Weiterentwicklung des Festivals: „Es ist schön zu sehen, wie sich das Currywurst-Festival zu einem Magneten für Besucher aus der ganzen Region entwickelt hat. Und in Verbindung mit der ChocolArt wird es in diesem Jahr zu einem noch größeren Ereignis.“

Für alle, die sich kulinarisch überraschen lassen wollen, gibt es natürlich auch 2025 wieder Neuheiten: „Unsere Standbetreiber sind kreativ und können es kaum erwarten, ihre neuesten Kreationen vorzustellen,“ so Matthias Kleine.