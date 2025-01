In Koblenz gibt es für 2024 neue Spitzenreiter bei den beliebtesten Namen für Neugeborene: Während der Name Mia bei den Mädchen mit 23 Registrierungen am häufigsten vorkommt, belegt bei den Vornamen für Jungen Noah den ersten Platz mit 33 Beurkundungen beim Koblenzer Standesamt.

Damit löst Mia Emma als bisherige Nummer eins der Mädchennamen ab. Emma schaffte es 2024 mit 15 Namensregistrierungen lediglich auf den geteilten vierten Platz. Bei den Jungen belegte Noah nun den ersten Platz und kletterte damit von Platz neun in 2023 auf Platz eins. Das Trio bestehend aus Felix, Leon und Theo, das in 2023 Platz eins belegte schaffte es unterdessen nur teilweise in die aktuelle Top 10. Leon hielt sich auf einem geteilten dritten Platz (17 Registrierungen), während Theo und Felix im Ranking weiter nach unten rutschten.

Insgesamt hat die Zahl der beurkundeten Geburten beim Koblenzer Standesamt im Jahr 2024 weiterhin abgenommen. Dies ist mittlerweile das dritte Jahr in Folge. 2633 Geburten wurden zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2024 registriert, was gegenüber dem Vorjahr einen leichten Rückgang bedeutete. 2023 waren noch 2717 Neugeborene beim Standesamt in der Koblenzer Altstadt beurkundet worden.

Viele der frischgebackenen Eltern setzten bei der Anzahl der Vornamen nur auf einen Vornamen: Bei 1807 Mädchen und Jungen war das der Fall. Für 751 Neugeborene wurden unterdessen zwei Vornamen beim Standesamt Koblenz eingetragen. Immerhin 68-mal entschieden sich Eltern bei ihren Neugeborenen für drei Vornamen; bei sieben Kindern wurden mehr als drei Vornamen beurkundet.

Die Top 10 der Mädchen-Namen 2024 in Koblenz:

1. Mia (23 Registrierungen)

2. Emilia (21)

3. Charlotte (16)

4. Ella, Emma, Lia, Malia (jeweils 15)

8. Amelie, Ayla, Emily, Leni (jeweils 13)

Die Top 10 der Jungen-Namen 2024 in Koblenz:

1. Noah (33 Registrierungen)

2. Elias (19)

3. Leon, Toni (jeweils 17)

5. Liam (15)

6. Oskar (15)

7. Jonah, Lio, Luca (jeweils 14)

10. Leo (13)