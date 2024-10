Sie ist ein fester Bestandteil des Neuwieder Knuspermarkts und eine ganz besonders schöne Idee: die Sozialhütte. Vereine und gemeinnützige Einrichtungen finden hier Platz, um an einem oder mehreren Tagen ihre Waren zu präsentieren. Für den Knuspermarkt 2024 sind noch einige der begehrten Plätze frei.

Die Vorfreude steigt: Der Knuspermarkt lädt in diesem Jahr von Freitag, 22. November, bis Samstag, 23. Dezember, zum gemütlichen Adventsbummel in die Neuwieder Innenstadt ein. Vereine und caritative Einrichtungen, die die beliebte Verkaufsmöglichkeit in der weihnachtlichen Atmosphäre der Sozialhütte nutzen möchten, um Mittel für ihren guten Zweck einzuwerben, können sich dafür noch anmelden. Die Hüttenmiete ist für sie kostenlos. Lediglich für den eigenen Stromverbrauch fallen Kosten an.

Wer sich auf einen Verkaufsplatz in der Sozialhütte bewerben möchte, meldet sich bei Fabienne Mies vom Amt für Stadtmarketing unter Tel. 02631 802 279 oder per E-Mail an fmies@neuwied.de.

