KiJub lädt zum Kindertheater in Heimbach-Weis am 9. November

Für alle kleinen Theaterliebhaber: Das Kinder- und Jugendbüro Neuwied (KiJub) lädt zu einer besonderen Aufführung für die ganze Familie ein. Am Samstag, 9. November, führt die Freie Bühne Neuwied mit Boris Weber und Tammy Sperlich das mitreißende Kindermusical „Jury und das AlpakaLamaDrama“ im katholischen Pfarrheim Heimbach-Weis auf. Die Geschichte des kleinen Zirkus Aruba wird in diesem Stück für Kinder ab 6 Jahren mit Großpuppen erzählt.

Der kleine Zirkus Aruba hat ein Problem: Er verdient gerade so viel, dass es zum Leben reicht. Doch dann taucht Hilfe auf – ein Alpaka! Jury und das Alpaka werden zu den Stars des Zirkus. Deshalb will die Direktorin des großen Staatzirkus die beiden unbedingt für sich gewinnen. Wenn Jury geht, wäre das das Ende für den kleinen Zirkus.

Los geht es um 15 Uhr im katholischen Pfarrheim Heimbach-Weis, Burghofstraße 1a. Karten für diesen unterhaltsamen Nachmittag kosten 5 Euro. Der Vorverkauf läuft über das Kinder- und Jugendbüro in der Heddesdorfer Straße 33, Tel. 02631 802 172 oder E-Mail: kijub@neuwied.de, das auch bei Fragen erreichbar ist, sowie in Deans Schreibwarenladen in Heimbach-Weis.

Zum Bild: Im Kindermusical „Jury und das AlpakaLamaDrama“ kommen aufwendig gestaltete Großpuppen zum Einsatz.

Foto: Freie Bühne Neuwied

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.neuwied.de

oder bei Facebook @neuwied.de

und Instagram @deichstadt_neuwied

Eine E-Mail unterliegt dem Kommunikationsgeheimnis und ist nur für den Empfänger bestimmt. Der Inhalt ist grundsätzlich als vertraulich zu betrachten und nicht für Dritte zugänglich. Eine Weiterleitung bedarf daher der Zustimmung des Verfassers. Diese E-Mail darf zu dienstlichen Zwecken innerhalb der Stadtverwaltung weitergeleitet werden.