Dreistigkeit kennt keine Grenzen / Versuchter Fahrraddiebstahl nach VU auf BAB 3

Urbach (ots) – Am 23.10.24 verlor der 45-jährige Fahrer eines BMW gegen 15.00 Uhr auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, zwischen der AS Neuwied und der AS Dierdorf, seinen auf dem Dach des PKW befestigten Fahrradträger. Dieser traf ein nachfolgendes Fahrzeug, bevor der Träger mit zwei Fahrrädern auf dem Seitenstreifen zum Liegen kam. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Nach der Unfallaufnahme wurde die Liegeörtlichkeit des Fahrradträgers gegen 15.30 Uhr durch den Verlierer und Beamte der hiesigen Dienststelle aufgesucht. Hierbei wurde festgestellt, dass dort ein Kastenwagen auf dem Standstreifen stand, die Insassen bereits ein Fahrrad eingeladen hatten und gerade im Begriff waren auch das zweite Fahrrad vom Träger zu lösen. Dies wurde umgehend unterbunden, wobei die zwei 41 und 53 Jahre alten Beschuldigten nach eigenen Angaben davon ausgegangen waren, dass es sich bei den verlorenen Fahrrädern um Müll handelte. Eine entsprechende Strafanzeige wurde vorgelegt.

Die Beschuldigten nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen.

