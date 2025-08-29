Andernach- Namedy, 24.08.2025 – Am Kirmessonntag in Andernachs Ortsteil Namedy

versammelten sich Teilnehmende, Jury-Mitglieder und Gäste, um das Ergebnis des Wettbewerbs

zur Findung eines ansprechenden neuen Namens für den Rundwanderweg Namedy

bekanntzugeben. Nach einem Monat voller innovativer Einsendungen und schönen Vorschlägen

stand der Gewinnername „Namedyer Sprudelpfad“ fest.

Die Preisträgerin, Frau Daniela Bross und der Preisträger, Herr Timur Külahcioglu wurden in einer

kleinen Zeremonie geehrt. Die Jury des Ortsbeirats Namedy hob hervor, dass die Eingaben nicht

nur kreativ, sondern auch gut durchdacht seien. Herr Külahcioglu begründete: „Der

„Sprudelpfad“ ist für uns mehr als nur ein Name – er schlägt die Brücke zwischen Bewegung in

der Natur und der lebendigen Geschichte unseres Ortes. Als Namedyer denken wir beim Wort

„Sprudel“ sofort an unseren Geysir, der direkt hier bei uns im Ort liegt und als höchster

Kaltwassergeysir der Welt bekannt ist. Der Name ist bodenständig, aber trotzdem besonders –

genau wie unser Wanderweg.“

Im Rahmen der Preisverleihung durften sich die Gewinner über Gutscheinkarten und Urkunden

freuen.

Herr Heß von der Andernach.net betonte: „Lokale Wanderwege sind für Touristen wie für

Einheimische wichtig, sie erhalten unsere Lebensqualität vor Ort. Der Namenswettbewerb bindet

die Bevölkerung aktiv ein und macht den Weg zu einem Stück gelebter Gemeinschaft.“

Der Ortsvorsteher dankte dem Wegepaten und allen Teilnehmenden für ihr Engagement und die

inspirierenden Beiträge. Die Preisverleihung signalisiert erneut, dass Namen mehr sind als Worte – sie sind Brücken zu Geschichten und gelebter Gemeinschaft.

Kontakt: Iris Hilt/Tourist- Information/ Andernach.net GmbH

hilt@andernach.net

02632-987948-33