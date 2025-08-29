Koblenz. Für Donnerstag, den 18. September 2025, lädt die CDU Senioren Union ganz herzlich ihre Mitglieder und Gäste zu einer Veranstaltung ein, bei der sie den nahenden Herbst mit seiner bunten Vielfalt begrüßen will. Die Bopparder Solistin Christel Hust wird musikalisch den Herbst begrüßen und die Anwesenden auch zum Mitsingen einladen. Die dazu passenden Gedichte werden von Kirsten Steinebach vorgetragen. Die Vorsitzende Monika Artz und ihr Vorstand würden sich sehr freuen, viele Gäste begrüßen zu können.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 18. September 2025 um 15:00 Uhr im Weinhaus Antonius in Koblenz-Moselweiß, Koblenzer Straße 29 statt. Eine Anmeldung bei der CDU-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 0261 / 37098 ist erforderlich.