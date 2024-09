Rheinbrohl und Erpel (ots) – Am gestrigen Morgen, Di. 24.09.24, zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr führten Beamte der Polizei Linz eine Schulwegkontrolle in Rheinbrohl, Dr.-Josef-Horbach-Straße durch. Schwerpunkt bildete hier die Kontrolle der Kindersicherung. Insgesamt wurde 3 Verstöße festgestellt und beanzeigt, es war jedoch erfreulicherweise ein sehr verantwortungsvoller Umgang der Eltern mit diesem Thema festzustellen.

Ebenfalls gestern, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr fand auf der B 42, Erpel eine Geschwindigkeitskontrolle in der geschlossenen Ortschaft statt. Bei über 1.500 Fahrzeugen die in dieser Zeit registriert und gemessen wurden, ergaben sich 140 Verstöße. Der Tagesschnellste wurde mit einer Geschwindigkeit von 81 km/h gemessen.

