Ab dem 23. April entstehen fünf faszinierende Kunstwerke

„Sandsationell“: Über 50 Tonnen Sand werden als atemberaubende Bauten auf der Neuwieder Deichpromenade thronen, wenn am Samstag, 4. Mai „Vom Markt zum Deich“, die Eröffnungsfeier am Tag der Städtebauförderung, in der Deichstadt gefeiert wird. Bereits ab Dienstag, 23. April, formt das internationale Sandskulpturen-Team von „Sandcity.de“ innerhalb von nur zehn Tagen fünf spektakuläre Sandskulpturen.

Die zwischen fünf und zwanzig Tonnen schweren Skulpturen entstehen direkt auf der Deichpromenade im Bereich der Freitreppe. Sie stellen Wahrzeichen, markante Gebäude und Persönlichkeiten der Stadt dar. Gestaltet werden die Figuren ganz nach den Vorstellungen der drei Künstler aus Portugal, der Ukraine und Deutschland. Wer wissen möchte, wie aus einem Berg Sand eine detaillierte Skulptur entsteht, kann den Künstlern bereits während der zehntägigen Bauphase zusehen. Dann beantworten die Profis auch gerne Fragen zum sogenannten „Carving“, also dem Ausschneiden der Skulpturen.

Rekordverdächtig: Schon seit mehr als 25 Jahren baut das Team von „Sandcity.de“ Sandskulpturen aller Größen und Arten in ganz Europa. Sogar einen neuen Guinness-Book-Weltrekord für die höchste Sandburg der Welt stellte das Team mit auf: Stolze 16,68 Meter Höhe schaffte das Rekord-Stück im Jahr 2017 in Duisburg. Die Kunstwerke bestehen ausschließlich aus Sand und Wasser, enthalten also keinerlei chemische Zusätze. Dabei sind Sandskulpturen gar nicht so vergänglich, wie oftmals geglaubt wird. Einige der von „Sandcity.de“ errichteten Werke standen bis zu zwei Jahre lang.

Die Fertigstellung der Neuwieder Sandskulpturen ist für Samstag, 4. Mai, geplant. Denn dann feiert die Stadt ab 18 Uhr mit vier musikalischen Live-Acts und Tanzdarbietungen in gemütlicher Picknick-Atmosphäre unter dem Motto „Vom Markt zum Deich“. Oberbürgermeister Jan Einig übergibt die neugestalteten Bereiche Deichpromenade, Marktstraße und den Marktplatz, dessen Umgestaltung sich im Mai auf der Zielgeraden befindet, bei dieser Feier symbolisch an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Überhaupt gibt es vieles zu entdecken und zu erleben am 4. Mai in Neuwied: Ebenfalls ab 18 Uhr präsentiert das Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt beim „Deich chillen“ elektronische Klänge von DJ Me & Myself, der direkt im Pegelturm auflegt. Und für alle, die den Samstag in Neuwieds Innenstadt schon früher starten möchten, zeigt „Kunst im Karree“ von 11 bis 18 Uhr Kunst in historischen Höfen und neuen Locations.Außerdem hält die Feuerwehr der Stadt Neuwied am Deichufer ihren Hochwasserinformationstag ab.

Zum Bild: Die beeindruckenden Skulpturen bestehen rein aus Sand und Wasser. In zehn Tagen „Bauzeit“ entstehen fünf typische Neuwieder Motive.

(Foto: sandcity.de)