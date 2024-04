Streetballplatz im Neuwieder Stadtpark ist ab Mai bespielbar

In nur wenigen Wochen ist Neuwied um eine attraktive Sport- und Freizeitfläche reicher: Der Streetballplatz im Stadtpark hinter der Eishalle steht kurz vor seiner Fertigstellung. Die Neuwieder Jugendlichen, und allen voran den Jugendbeirat, dürfte das ganz besonders freuen. Denn schon 2021 hat die städtische Schülervertretung den Plan für einen Outdoor-Basketballplatz entwickelt und damit den Stein ins Rollen gebracht. In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen städtischen Fachämtern der „Kinderfreundlichen Kommune“ nahm dieser Plan nach und nach Formen an. Der Einsatz von Oberbürgermeister Jan Einig räumte schließlich mit der Frage nach der Finanzierung das letzte Hindernis aus dem Weg.

Inzwischen hängen schon die Körbe und auch der rote „Court“ ist bereits verlegt. Begünstigt wurde das auch durch das milde Aprilwetter, denn: Das Auftragen des Kunststoffbelags sei nur bei wärmeren Temperaturen möglich gewesen, erklärt Jens Sommer, Projektverantwortlicher im Straßen- und Tiefbauamt. Nun fehlen nur noch kleinere Restarbeiten, wie die Linierung, die alle zeitnah abgeschlossen sein werden. „Die TÜV-Abnahme soll in den nächsten zwei Wochen erfolgen“, ist Sommer optimistisch. Im Anschluss könne der Platz dann freigegeben werden. Heißt ganz konkret: Die Neuwieder Jugendlichen müssen sich nur noch bis spätestens Anfang Mai gedulden, bis sie den Outdoor-Basketballplatz endlich einweihen können.

Bildunterschrift:

Fast fertig: An den neuen Streetballplatz im Neuwieder Stadtpark muss nur noch letzte Hand angelegt werden, dann können endlich die ersten Körbe geworfen werden.

Foto: Jens Sommer