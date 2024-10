Bekannte Autorin zu Gast im Theater Mittelrhein

Rosemarie Schmitt ist eine kulturell sehr vielseitige Literatin. Sie ist Autorin und ausgebildete Musikalienhändlerin, hat journalistische Tätigkeiten für luxemburgische und deutsche Zeitungen ausgeübt, Veröffentlichungen literarischer Texte und Glossen bei ZEIT-online gehabt, uvm.

Die Wittlicher Autorin kommt am Sonntag, den 03.11.24 um 15 Uhr in das Theater Mittelrhein in Urbar, Hauptstr. 78, und liest dort aus ihren Werken. Der Eintritt ist frei.

Siehe auch: www.theater-mittelrhein.de