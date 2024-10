„Zurück in den Job, aber wie?“ – unter diesem Thema findet das nächste Stadtteilgespräch am Montag, 4. November um 18 Uhr im großen Saal des Bürgerzentrums Lützel (Brenderweg 17-21) statt.

Das Bürgerzentrum Lützel und das Quartiersmanagement Stadtgrün Koblenz-Lützel begrüßen zahlreiche Diskussions-Gäste sowie folgende Impulsgeber.

JOBS FOR MOMS und das Lotsenhaus stellen ihr Engagement vor

Anke Hollatz, Mutter und Großmutter und Hanna Jones, Mutter von drei Kindern, Gründer- und Managerinnen des Jobportals jobsformoms.de. „So, wie wir arbeiten, leben wir auch. Diesen Zusammenhang gilt es zu verstehen und zu gestalten. Daher ist unser Ansatz, dafür zu sorgen, dass Leben und Beruf glücklich miteinander verbunden und berufliche Potenziale gehoben werden. Wie? Indem wir familienbewusste Arbeitgeber:innen und ihre Stellenangebote auf jobsformoms.de sichtbar machen und einer Zielgruppe an qualifizierten Bewerberinnen zugänglich machen, die zumeist unterhalb ihrer Kompetenzniveaus arbeiten: Den Müttern. Für Mütter ist der berufliche Weg nicht geebnet; er muss zumeist erkämpft, häufig eingefordert und immer gestaltet werden! Bei JOBS FOR MOMS finden Mütter mit einem Klick familienbewusste Arbeitgeber:innen und unterstützende Angebote zur eigenen beruflichen Weiterentwicklung.“

Marco Lohn, Teamleitung Migration der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen.

„Im Lotsenhaus für Flüchtlinge arbeiten neun Einrichtungen und Behörden zusammen, um zuwandernde Menschen bei der Integration in Gesellschaft, Ausbildung und Arbeit zu begleiten, sie zu unterstützen und zu beraten.“ Die Partner bieten eine abgestimmte und koordinierte Hilfe zur beruflichen Integration für Flüchtlinge auf ihrem Weg in die neue Heimat.

Neues Lotsenhaus geplant: Koblenz will Migranten das Ankommen erleichtern Kürzere Wege, schnellere Prozesse, mehr Service, attraktivere Büros: Die Koblenzer Stadtverwaltung will einige Abteilungen räumlich zusammenlegen. Ein neues Lotsenhaus 2.0, in dem auch die Abteilung Migration und Integration untergebracht werden soll, soll das Ankommen für Geflüchtete und ausländische Fachkräfte, die auch in Koblenz in vielen Unternehmen dringend gebraucht werden, erleichtern.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch und zur Diskussion. Für Getränke und Imbiss sind gesorgt, einer Anmeldung bedarf es nicht.

„Lützel im Gespräch“ – unter diesem Titel finden im Bürgerzentrum Lützel der monatliche Stadtteildialog zur Meinungsbildung und Mitgestaltung statt.

„Mit der Veranstaltungsreihe „Lützel im Gespräch“ bieten wir eine regelmäßige Plattform für Fragen des Zusammenlebens in unserem Stadtteil an, motivieren Menschen, dass sie sich mit ihren Ideen und Erfahrungen einbringen. „Gäste und Referent:innen aus verschiedenen Bereichen geben zusätzliche Impulse“, erläutert die Einrichtungsleiterin des Bürgerzentrums, Michalina Stößel, die Idee zu dem Angebot.