Seit vergangenem Herbst darf sich die Stadt Neuwied offiziell als „Kinderfreundliche Kommune“ bezeichnen. Damit nimmt die Deichstadt beim Einsatz für Kinderrechte eine Vorreiterrolle für ganz Rheinland-Pfalz ein – und das kommt nicht von ungefähr. Neuwied hat sich einen ambitionierten Aktionsplan auferlegt, um Kindern und Jugendlichen ein sicheres und ermöglichendes Umfeld zu schaffen. Hierbei spielt der Jugendschutz eine zentrale Rolle: Kinder sollten möglichst früh gut auf Konfliktsituationen vorbereitet sein und in die Lage versetzt werden, sich selbst zu helfen oder sich Hilfe zu holen. Aus diesem Grund hat die städtische Jugendschützerin Tanja Buchmann ein weitgefächertes Gewaltpräventionsprogramm für Jungen und Mädchen verschiedenen Alters auf die Beine gestellt.

Am Samstag, 7. September, steht mit „Starke Jungs!“ ein Workshop auf dem Programm, der sich an Jungen im Alter von 10 bis 15 Jahren richtet. Jungen fühlen sich oft dem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt, immer mutig, stark und sportlich sein zu müssen. Da aber alle Menschen verschieden sind, zielt der Workshop darauf ab, die Fähigkeiten jedes Einzelnen individuell zu fördern und in praktischen Übungen weiterzuentwickeln. Den Teilnehmern wird vermittelt, ihre persönlichen Grenzen besser wahr- und ernst zu nehmen und sich gegenüber Gleichaltrigen und Erwachsenen besser zu behaupten. Zudem lernen sie, fair zu kämpfen und selbstbewusst aufzutreten. Der Workshop startet um 10 Uhr im Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a, und dauert sechs Stunden. Teilnehmer sollten bequeme sportliche Kleidung und Turnschuhe sowie Getränke und Verpflegung mitbringen. Die Teilnahmegebühren betragen 15 Euro, Anmeldungen können über das städtische Kinder- und Jugendbüro unter 02631/802 170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de vorgenommen werden.