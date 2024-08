Ludwigshafen (ots) – Am 15.08.2024, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr, stahl ein Unbekannter in der Edigheimer Straße aus zwei unverschlossenen Fahrzeugen jeweils ein Handy und außerdem aus einem Lottogeschäft zwei Tüten Tabak. Der Mann wurde bei den Taten beobachtet.

Er wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, circa 1,70-1,80 m groß, mit kurzen blonden Haaren oder einer Glatze und sehr schlank. Der Täter war mit einem auffälligen neongrünen T- Shirt und einer schwarzen kurzen Hose bekleidet gewesen.

Können Sie Hinweise zu dem Täter geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .