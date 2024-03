Die Engerser Sozialdemokraten haben bei einer Ortsbegehung im Engerser Feld, am Ausläufer der neu erstellten Deichanlage neben dem Kann-See, die neu aufgestellte Bank am „Reiler Pütz“ bewundert, „für die wir uns neben dem Arbeitskreis Heimat und Tourismus“ schon so lange einsetzen, befand Stadtrat Henning Wirges für die Genossen.

„Reiler Pütz“ war in Vorzeiten eine Ortschaft im Engerser Feld, die von den Bewohnern irgendwann aufgegeben wurde. Abschließend befand Florian Garzombke als Ortsvorsteherkandidat für die Genossen: „Erneut ein kleiner Mosaikstein, der unser Engers wieder ein bisschen besser und schöner macht und genau daran arbeiten wir 365 Tage im Jahr – und nicht nur im Wahljahr.“

Foto (privat/F. Cato), v.l.n.r.: Henning Wirges, Ortsvorsteherkandidat Florian Garzombke, Michael Stunz und Diana Ossig