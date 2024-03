Am Donnerstag, 11. April stellt die Autorin Susanne Kriesmer in der StadtBibliothek Koblenz ihre neue historische Familiensaga vor. Dreh und Angelpunkt der geplanten Reihe ist eine Buchhandlung in Andernach am Rhein.

Der erste Band “Fräulein Liebe und das Glück der Bücher” führt in die Wirren der letzten Kriegsmonate in den Jahren 1944/45. Die 18-jährige Eva Liebe verlässt das zerbombte Berlin und kommt bei ihren Verwandten in Andernach unter, die dort eine Buchhandlung führen.

Um ein authentisches Bild vom Andernach jener Tage zu zeichnen, griff die Autorin, die selbst Buchhändlerin ist, auf Erzählungen aus der Familie und genaue historische Aufzeichnungen zurück.

Der gefühlvoll erzählte Roman erscheint unter Kriesmers Mädchennamen Susanne Esser.

Die Lesung findet am 11.04.24 um 19 Uhr in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes statt, der Eintritt kostet fünf Euro.

Infos unter stb.koblenz.de.