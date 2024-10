Oberbürgermeister David Langner hat sich für die zweite Hälfte seiner derzeitigen Amtszeit vermehrte Besuche in den Koblenzer Stadtteilen zum Ziel gesetzt. Er möchte damit aktuelle Themen der Stadtteile vor Ort betrachten, Neues aus den Stadtteilen erfahren und eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Rathaus-Bürgersprechstunden bieten.

Unter dem Motto „Ihr OB vor Ort“ wird OB Langner am Mittwoch, 16. Oktober 2024, den Stadtteil Goldgrube besuchen. Von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr wird er – nach einigen Terminen im Stadtteil – in der Begegnungsstätte in der Fröbelstraße 9 (Overbergplatz) interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus der Goldgrube für Gespräche zur Verfügung stehen.