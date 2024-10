Fünf Bands rocken Neuwied beim „Shout loud“ am 12. Oktober

Fans der härteren Klänge aufgepasst: Die Neuwieder Konzertreihe „Shout Loud“ geht in die nächste Runde und verspricht am Samstag, 12. Oktober, ab 19 Uhr packende Live-Musik. Im Big House Neuwied stehen fünf energiegeladene Bands auf der Bühne. Besonders aufregend: Die lokale Größe „I Scream for Ice Cream“ feiert nach längerer Pause ein exklusives Comeback – nur für diese eine Nacht.

„I Scream for Ice Cream“ sind erstaunlich originell, aufregend, manchmal verrückt, aber garantiert nie langweilig oder gewöhnlich. Bei Festivals wie dem Circle Pit, Mair 1, Love Elektro und Traffic Jam konnte die Gruppe mit ihren Shows glänzen. Anschließend wurde es ruhig um die Band und zahlreiche neue Projekte entstanden. Nun ist es endlich soweit. „I Scream for Ice Cream“ sind für eine Nacht exklusiv zurück und präsentieren ihre Hits.

Co-Headliner des Abends sind „XO-Armor“. Mit ihrem aktuellsten Studioalbum „Nublar” ist die Band aus der Vulkaneifel wie ein Asteroid in die Metal-Szene eingeschlagen und hat dabei sämtliche Genregrenzen ausgelöscht. Mit ihrem stampfenden Mix aus Metalcore, Trap, Techno, Pop und allem dazwischen, haben sie eine einzigartige Klanglandschaft geschaffen. Außerdem sind „Emblas Garden“ und „Karnage“ mit neuen Bandmitgliedern auf der Bühne zu sehen. Eröffnet wird der Abend durch „Anguish“ aus dem Westerwald.

Das Konzept von „Shout Loud“ überzeugt: günstige Eintrittspreise, faire Getränkepreise, Snacks vor Ort und kostenfreie Parkplätze sorgen für einen unkomplizierten Konzertabend. Was die Reihe besonders macht, ist die enge Einbindung des Publikums. Über die sogenannte Bandbox reichen Besucher aktiv realistische Vorschläge ein, die vom Veranstalterteam für ein abwechslungsreiches Programm berücksichtigt werden. So hat „Shout Loud“ seit dem Start in 2013, organisiert von Luca Schüller und Florian Hilger in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, eine wahre Erfolgsgeschichte geschrieben. Über 80 verschiedene Bands rockten bisher die Bühne. Mehr als 2300 Besucher haben das Event zu einem festen Bestandteil der lokalen Musikszene gemacht.

Tickets sind für 10 Euro direkt an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt beinhaltet als besonderes Andenken ein exklusives Einlassbändchen aus Stoff. Der Einlass ins Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4, beginnt um 18.30 Uhr.