Sich an der frischen Luft betätigen, Sport treiben und dabei noch etwas für die eigene Gesundheit tun: Diese Möglichkeit möchte die Stadt Koblenz ihren Bürgerinnen und Bürgern unter anderem mit dem Bau von Outdoor-Fitness-Anlagen, sogenannten Calisthenics Anlagen, bieten. Die jüngste dieser Sportgeräte-Kombinationen lädt seit wenigen Tagen in den Koblenzer Stadtteil Güls ein.

Nachdem der TÜV die Anlage final abgenommen hat, können nun am Gülser Sportplatz Interessierte zu jeder Tageszeit dort ihre Übungen an der Glimmzugstange, dem Barren und Co. durchführen, egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Eine Infotafel erklärt zudem, wie verschiedene Übungen durchgeführt werden sollen.

„Oberstes Ziel der neuen Anlage ist es für uns, die Koblenzerinnen und Koblenzer zur Bewegung zu bringen. Die neuen, attraktiven Sportgeräte stehen im Außenbereich und bieten für jeden Fitnesslevel ein ganzheitliches Trainingsangebot“, hob Ulrike Mohrs bei der Eröffnung, an der neben Vereinsvertretern und städtischen Bediensteten auch Mitglieder des Stadtrates teilnahmen, hervor. Die Bürgermeisterin bedankte sich bei allen Beteiligten, darunter das Sport- und Bäderamt sowie der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen, die an der Umsetzung des neuen Sportangebots beteiligt waren. Insgesamt 75.000 Euro wurden in die Outdoor-Anlage am Gülser Sportplatz investiert. Für Mohrs gut investiertes Geld: „Wenn man gegenrechnet, wie viel volkswirtschaftlicher Schaden Jahr für Jahr unter anderem durch Bewegung und Sport verhindert wird, lohnt sich die Anlage definitiv.“

Das neue Angebot ist bereits das zweite seiner Art, welches von der Stadt Koblenz in jüngster Zeit geplant und errichtet wurde. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2024 wurde auf der Karthause unweit der Norwichstraße eine erste Calisthenics-Anlage errichtet. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren zehn solcher Outdoor-Fitness-Angebote über die Stadt verteilt geschaffen werden. Für 2024 ist noch die Auftragsvergabe für eine neue Anlage auf dem Sportplatz des SV Pfaffendorf auf dem Asterstein geplant. Zudem sind für 2025 zwei neue Anlagen, deren finale Standorte noch bestimmt werden sollen, für die Haushaltsberatungen eingeplant.