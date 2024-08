Das Latscho Festival 2024 ist erfolgreich zu Ende gegangen, und die Erinnerungen an ein einzigartiges Wochenende am Deutschen Eck in Koblenz werden noch lange nachklingen. Über 500 Besucherinnen und Besucher haben sich eingefunden, um die Vielfalt der lokalen Subkultur in einem Umsonst-und-draußen-Format zu erleben. Von Singer-Songwritern über singende Backwaren bis hin zu Ska- und Metal-Bands – insgesamt 12 musikalische Acts boten ein breites Spektrum an Unterhaltung und zeigten die kreative Bandbreite der Koblenzer Musikszene.

Ein besonderes Highlight des Festivals waren die ukrainischen Sängerinnen und Tänzerinnen, die gemeinsam mit den Festivalgästen den ukrainischen Unabhängigkeitstag feierten. Diese interkulturelle Begegnung verlieh dem Festival eine besondere Note und zeigte, wie Musik und Tanz Menschen über Grenzen hinweg verbinden können.

Der Dank des Organisationsteams von Latscho Koblenz e.V. gilt vor allem den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, ohne deren Engagement das Festival nicht möglich gewesen wäre. Ebenso gebührt den Künstlerinnen und Künstlern, die seit drei Jahren das Festival aktiv mitgestalten, ein großer Dank. Ein besonderer Dank geht auch an unsere Förderer – die Sparkasse Koblenz, den Kultursommer Rheinland-Pfalz und die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz. Ohne ihre großzügige Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, das Festival auch in diesem Jahr wieder kostenlos und für alle zugänglich zu gestalten.

„Ohne die Unterstützung der vielen Ehrenamtlichen, der Künstlerinnen und unserer Spenderinnen wäre das Latscho Festival in dieser Form nicht realisierbar gewesen“, betont das Orga-Team von Latscho Koblenz e.V. „Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr und hoffen, dass wir weiterhin so viele Menschen für unser Festival begeistern können.“