Koblenz. Nach dem ersten Pre-Opening Ende Juli, hatten am 9. August 2024 erstmalig Besucher die Möglichkeit das Moselbad im Rahmen eines zweiten Pre-Openings zu testen. Hierzu wurden Freikarten über Social-Media und die Presse verlost. Mit rund 200 Besuchern wurde der Betrieb zwei Wochen vor Eröffnung auf Herz und Nieren getestet. Betriebsleiter Daniel Genz „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir geben alles, damit der Start perfekt wird. Das gesamte Team freut sich auf jeden Einzelnen!“.

Diese Woche ist es dann endlich soweit! Das neue Moselbad öffnet nach so langer Zeit seine Türen – und das wortwörtlich! Nach der politischen Eröffnung am Samstag, 24. August 2024 haben interessierte Koblenzer am Nachmittag die Gelegenheit das Moselbad zu besichtigen. Zwischen 14 – 16 Uhr haben Besucher bei freiem Eintritt die Möglichkeit, an den Eröffnungsfeierlichkeiten teilzunehmen und einen ersten Einblick in das neue Moselbad zu bekommen.

Am 25. August 2024 startet dann morgens ab 10 Uhr der öffentliche Bade- und Saunabetrieb.

Was erwartet Sie im Moselbad?

Mit fünf Schwimmbecken gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten für sportliches Schwimmen und gemeinsamen Wasserspaß. Die Saunalandschaft mit insgesamt 6 Saunen und Saunagarten lädt zum Verweilen und Entspannen ein und wird durch das gastronomische Angebot für das leibliche Wohl abgerundet.

Ein attraktiver Außenbereich bietet nicht nur Spiel- und Sportflächen, sondern auch gemütliche Liege- und Sitzmöglichkeiten. Von hier aus kann man einen herrlichen Blick auf den Teich und die Mosel genießen und sich von der Stadt Koblenz inspirieren lassen.

Weitere Informationen sowie Öffnungszeiten und Preise finden Sie unter https://moselbad-koblenz.de/info/ .