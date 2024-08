Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September 2024, steht unter dem Motto: „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. In Koblenz bietet die Denkmalpflege im Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung der Stadt Koblenz in Kooperation mit dem Zentralen Gebäudemanagement der Stadt Koblenz, der Koblenz-Touristik, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, den Fördervereinen des Forts Asterstein, der Feste Kaiser Franz und des Forts Konstantin sowie der Rheinischen Philharmonie ein vielfältiges Programm.

Führungen in Koblenz

Über den Tag verteilt bieten die Koblenz-Touristik und die Denkmalpflege in Kooperation kostenfreie zweistündige Führungen an. Hierzu ist die Anmeldung bei der Koblenz-Touristik auf www.visit-koblenz.de erforderlich.

Um 10.30 Uhr startet die Führung „Ehrenbreitstein – Zwischen Residenz und Garnison“ mit Manfred Böckling am Brunnen auf dem Kapuzinerplatz. Ab 11 Uhr geht es um „Des Rheinlands Glanz und Preußens Gloria – Koblenz im 19. Jahrhundert“; Treffpunkt: Münzplatz, Metternicher Hof. Um 15 Uhr beginnt vor der Basilika St. Kastor die Führung „Steine erzählen vom Glauben – die Koblenzer Kirchen der Altstadt“.

Um 15 Uhr beginnt die Führung „Koblenzer Wahrzeichen auf den 2. Blick“ vor der Liebfrauenkirche. Wulf Schlig stellt Wahrzeichen vor, die nicht immer als solche bekannt sind. Die unterhaltsame Stadterkundung endet mit einem Schluck Wein oder einem alkoholfreien Getränk.

Von der Tourist-Information im Forum Confluentes startet Michael Catrein um 15 Uhr mit der Kinder- und Familienführung „Mit dem Wahrzeichen auf heißer Spur“. Die Teilnehmer gehen bei dieser Geocaching-Führung auf eine spannende Spurensuche.

Programm in den Festungsanlagen

Im Festungspark Fort Asterstein am Kolonnenweg bieten die Freunde und Förderer Fort Asterstein und das Zentrale Gebäudemanagement um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr Führungen an. André Wittlich tritt dazu als Fremdenführer Schorsch auf. Treffpunkt ist am Haupttor des Reduits des Forts Asterstein. Für Verköstigung ist gesorgt.

Matthias Kellermann vom Verein Feste Kaiser Franz e. V. führt um 10 Uhr durch den Festungspark Feste Kaiser Franz. Treffpunkt ist am Parkplatz Festungspark an der Bodelschwinghstraße (Nähe Sportplatz).

Am Haupttor der Feste Kaiser Alexander, dem „Löwentor“, auf der Karthause präsentiert Michaela Joeres vom Zentralen Gebäudemanagement um 14 und 16 Uhr die aktuellen Instandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten. Dort sind auch von 14 bis ca. 17 Uhr „Atelier mobil e. V.“ mit einem Angebot für Kinder und der Jugendtreff am Löwentor aktiv. Adresse: Am Löwentor 15, 56075 Koblenz.

Der Verein Pro Konstantin e. V. öffnet in der Zeit von 11 bis 15 Uhr das Tor des Forts Konstantin. Es gibt je nach Bedarf zwei allgemeine Führungen, zusätzlich um 11.30 Uhr eine Führung für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Ein Bücherstand bietet Koblenz-Bücher.

Im Fort Konstantin zeigt der Verein Feste Kaiser Franz zudem die Ausstellung „Impressionen der Entfestigung – Festung Koblenz und Ehrenbreitstein 1920-1922“ mit Fotografien von Joseph Ring. Seine Fotos von der ersten Phase der Entfestigung sind Glücksfall und Unglück zugleich, denn sie zeigen ein authentisches Bild der Koblenzer Festungswerke und gleichzeitig deren Ende in Trümmern.

Vortrags-Veranstaltung am Nachmittag

Von 15 bis 17 Uhr bieten die Festungsvereine und die Denkmalpflege mit Vorträgen im Fort Konstantin interessante Einblicke. Lara Kaiser-Grunow führt mit Blick auf heimische Denkmäler in das Motto des Tages ein: „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte.“ Matthias Kellermann referiert über Militärbäckereien in Koblenz und in einem zweiten Vortrag über die Feste Kaiser Alexander. Manfred Böckling beleuchtet die Versorgung der Festung Koblenz und Ehrenbreitstein.

Musikalische Höhepunkte

Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie als großes Orchester und mit Kammermusik-Ensembles erfüllt das denkmalgeschützte Görreshaus in der Eltzerhofstraße 6 a mit Klängen. In den Orchesterkonzerten um 11:30 Uhr und 15:30 Uhr gibt es Filmmusik von John Williams. Um 14:30 Uhr gibt es mit dem Mitmach-Orchester Werke von Georges Bizet und Johannes Brahms. Zum Abschluss spielt um 17:00 Uhr The Rhine Phillis Small Band. Michel Tilkin hat die musikalische Leitung. Zusätzlich gibt es Essen und Getränke sowie eine Hüpfburg.