Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms Mittelrheintal der Deutschen Bahn werden in Koblenz neue Schallschutzwände entlang der linksrheinischen Bahnstrecken errichtet. Aus diesem Grund kommt es zu temporären Einschränkungen im unmittelbaren Umfeld der betroffenen Stellen.

In den Nächten vom 14. auf den 15. Januar, vom 15. auf den 16. Januar, vom 17. auf den 18. Januar sowie vom 19. auf den 20. Januar muss die Löhrstraße im Bereich der Hausnummern 117 bis 121 von jeweils 23 bis 5 Uhr am Folgetag aufgrund von Kranarbeiten für den Verkehr voll gesperrt werden. Entsprechende Umleitungen für den Verkehr werden vor Ort ausgeschildert.

Weiterhin wird im Rahmen der Arbeiten ein Halteverbot in der Laubach auf der rechten Fahrbahnseite eingerichtet. Dieses gilt von Montag, 6. Januar bis Freitag, 28. Februar. Der Fußverkehr kann über die gegenüberliegende Straßenseite erfolgen.

In der Zeit vom 2. Januar bis 10. März kommt es außerdem zu weiteren Halteverboten in der Frankenstraße, in der Schützenstraße auf Höhe der Hausnummern 4 bis 6a, sowie in einem Teilabschnitt der Fischelstraße.

Im Zuge der Arbeiten müssen außerdem mehrere Bushaltestellen verlegt werden:

Die Bushaltestelle in der Löhrstraße wird ab dem 8. Januar in die Roonstraße verlegt.

Die Haltestelle „Chlodwigstraße“, die sich in der Frankenstraße befindet, wird vom ursprünglichen Standort ca. 90 m Richtung Boppard verlegt. Ein Ersatzhalt wird gegenüber der Einmündung Schenkendorfstraße aufgestellt.

In der Schützenstraße wird die Haltestelle „evm/koveb“ ca. 50 m in Richtung Innenstadt verlegt. Auch hier wird ein Ersatzhalt aufgestellt.