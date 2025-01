Wahlausschuss lässt alle eingereichten Bewerbungen zu – Briefwahlunterlagen bitte rechtzeitig beantragen und zurücksenden

Am 23. Februar stehen in Neuwied zwei wichtige Entscheidungen an: Neben der vorgezogenen Bundestagswahl findet auch die Wahl des Oberbürgermeisters statt. Der Wahlausschuss der Stadt Neuwied hat am 7. Januar die form- und fristgerecht eingereichten Unterlagen der Kandidaten geprüft und alle drei Bewerber zur Wahl zugelassen. Damit treten an:

Jan Einig (CDU),

Sven Lefkowitz (SPD) und

Conrad Lunar („Ich tu’s“).

Die Stadt Neuwied weist darauf hin, dass die kurzfristige Ansetzung der Bundestagswahl zu knapp bemessenen Fristen führt – insbesondere bei der Briefwahl. Daher rät Bürgermeister Peter Jung als Wahlleiter nachdrücklich zu zügigem Handeln.

Briefwahl: Rechtzeitig handeln

Die Stadtverwaltung empfiehlt denjenigen, die per Briefwahl teilnehmen möchten, die Briefwahlunterlagen möglichst sofort nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung zu beantragen. Die Wahlbenachrichtigungen sollen um den 24. Januar herum zugehen und enthalten einen personalisierten QR-Code, der den Antrag erleichtert und vollständig vorausfüllt.

Aufgrund der Fristen kann es jedoch zu Verzögerungen kommen: Das Verfahren für die Zulassung der Wahlvorschläge endet auf Bundesebene später. Erst danach können die Stimmzettel für die Bundestageswahl zentral gedruckt werden. Sie werden daher voraussichtlich erst ab dem 10. Februar in Neuwied eintreffen und entsprechend versandt werden können. Für die Oberbürgermeisterwahl ist die Briefwahl schon ab dem 20. Januar möglich. Dadurch kommt es zu einer zeitversetzten Zustellung der Briefwahlunterlagen, benötigt wird jedoch nur ein Antrag.

Um sicherzugehen, dass die Stimmen rechtzeitig eintreffen und gewertet werden können, rät die Stadtverwaltung:

Wahlunterlagen frühzeitig abgeben

Rücksendung nicht aufschieben: Die Wahlunterlagen müssen spätestens am Wahltag, 23. Februar, 18:00 Uhr, bei der Stadtverwaltung eingegangen sein. Bitte beachten: Die Postlaufzeiten sind teilweise länger, als aus der Vergangenheit gewohnt. Alternativ können die ausgefüllten Wahlunterlagen in den Briefkasten des zentralen Briefwahlbüros eingeworfen werden (Heddesdorfer Straße 33, 56564 Neuwied). Dieser wird regelmäßig und am Wahltag um 18 Uhr final geleert.

Urnenwahl nutzen

Ohne Antrag, Frist, Wartezeit und Postweg kann am Wahltag selbst in den jeweiligen Wahlräumen gewählt werden. Dazu wird lediglich ein gültiges Ausweisdokument benötigt.

Wahlräume und Wahlhelfer bereit

Die Stadt Neuwied hat Wahlräume in allen 33 Stimmbezirken eingerichtet. Die Verwaltung bittet darum, genau auf den auf der Wahlbenachrichtigung angegebenen Wahlraum zu achten, da es im Vergleich zu früheren Wahlen Änderungen gibt.

Dank eines großen Engagements der Bürgerinnen und Bürger konnten die mehr als 500 benötigten Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zwischenzeitlich gewonnen werden. Bürgermeister Peter Jung lobt: „Es ist beeindruckend, wie viele sich freiwillig gemeldet haben, um unsere Demokratie zu unterstützen. Das zeigt den starken Zusammenhalt in Neuwied.“