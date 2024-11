Die Hospitalkapelle wird auch in diesem Jahr zum Schauplatz einer besonderen vorweihnachtlichen Tradition: Am 1. Adventswochenende, 30. November und 01. Dezember, findet die Krippenausstellung in der Rödergasse 1 statt. Jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr geben kunstvoll gestalteten Krippen aus Privatbesitz einen Einblick in ein uraltes christliches Weihnachtsbrauchtum.

Jedes Exponat beeindruckt durch seine Detailverliebtheit und die emotionale Tiefe, die die Weihnachtsbotschaft auf ganz individuelle Weise zum Ausdruck bringt.

Für Gruppen, Schulklassen, und Kindergärten besteht am Montagmorgen, 02. Dezember, die Möglichkeit zum Besuch der Ausstellung. Eine Anmeldung bei Bernd Geil ist erforderlich unter 0176 99909910.

Der Eintritt ist frei.

Bildunterzeilen

Am ersten Adventswochenende können in der Lahnsteiner Hospitalkapelle wieder verschiedene Krippen bestaunt werden. (Foto: Bernd Geil / Stadtverwaltung Lahnstein)

Das Bild darf unter Benennung der Bildquelle für die Berichterstattung frei verwendet werden.