Der alte Kirchvorplatz in Neuendorf ist Geschichte, die Arbeiten an dem neuen Dorfmittelpunkt sind in vollem Gange. Umgeben von großen Baugeräten kamen Oberbürgermeister David Langner, Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas und Pastor Olivier Seis mit zahlreichen Gästen für einen symbolischen Spatenstich zusammen. Der Ausbau ist Teil des Förderprojektes „Soziale Stadt Neuendorf“, das durch die Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden mitfinanziert wird.

Oberbürgermeister David Langner betonte in seiner Begrüßungsrede, dass es wichtig sei, dass der Stadtteil Alt-Neuendorf wieder ein Stück schöner wird. Nach der Hochwasserschutzwand, die vor einigen Jahren errichtet wurde, ist die Gestaltung des neuen Kirchvorplatzes das größte Projekt in Alt-Neuendorf im Rahmen der Städtebauförderung. „Dieser Ausbau ist auch ein Signal, dass man sich hier im Stadtteil wohlfühlen kann und dass es ein gutes Miteinander gibt“, sagte Langner. Er freue sich, dass neben Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Kirchenvorstandes auch Vertreter der örtlichen Vereine der Einladung zum Spatenstich gefolgt sind.

Einige Besonderheiten der Planung stellte der Baudezernent vor. So wird entlang der angrenzenden Fassade, an der Parkfläche, ein Rankgerüst aufgestellt, an dem Rankpflanzen wie Pfeifenwinde, Klettergurke und Clematis wachsen. Diese sollen einen kühlenden Effekt im Sommer haben. Dabei dient der Kirchvorplatz als Prototyp für weitere vertikale Begrünungen im Stadtgebiet. Außerdem werden acht neue Bäume gepflanzt, darunter vier Judasbäume, die Mitte April mit kräftig pinkfarbenen Schmetterlingsblüten punkten. Auch vier Ölweiden sind vorgesehen, dazu kommen üppige Staudenpflanzungen in Hochbeeten. Lukas verriet den Gästen, dass der Platz zwischen den zwei Linden hinter der Kirche am Rhein, der zu einem Boule-Spielbereich mit Sitzmöglichkeit umgebaut wird, bei warmem Wetter zu seinen Lieblingsplätzen in der Stadt gehöre.

Während der Bauarbeiten, die Ostern 2025 abgeschlossen sein sollen, ist der Bereich vor der Kirche komplett gesperrt und nicht als Parkplatz nutzbar. Künftig soll es jeweils neun Stellplätze für Autos und Fahrräder geben. Zusätzlich werden neue Parkplätze auf der Straße Am Ufer ausgewiesen, um den Bedarf im Stadtteil zu decken.

Pfarrer Oliver Seis lobte in seiner Rede die Zusammenarbeit mit der Stadt. Er erhoffe sich von der neuen Dorfmitte positive Impulse. So könnten hier Menschen zusammenkommen, um der Einsamkeit in unserer Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. Er freue sich zudem, dass so viele Anregungen der Bewohner mit dem Umbau umgesetzt werden.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas (vorne, von links), Oberbürgermeister David Langner und Pastor Oliver Seis trafen sich mit zahlreichen Gästen zum symbolischen Spatenstich für den neuen Kirchvorplatz in Alt-Neuendorf.