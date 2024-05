Vier Gratis-Konzerte stehen diese Saison wieder unter freiem Himmel im Blumenhof der Basilika St. Kastor an. Den Auftakt der Konzertreihe „Musik im Paradiesgarten“ macht am Sonntag, 12. Mai, von 15 bis 16 Uhr das Koblenzer Akustiktrio Tri3o. Gespielt werden Arrangements bekannter und weniger bekannter Lieder aus den Bereichen Pop und Jazz in ungewöhnlicher Besetzung. Durch die Größe des Ensembles mit Tobias Jacobs am Flügelhorn, Marcus Junglas am Baritonsaxophon und Christian Kussmann am Kontrabass bekommen die Stücke einen kammermusikalischen Anstrich. Auf dem Programm stehen unter anderem neue Arrangements von „Fields Of Gold“ von Sting, „Take On Me“ von Aha, „Don’t Stop Me Now“ von Queen und „How Deep Is Your Love“ von den Bee Gees. Durch das wunderschöne Ambiente rund um das Wasserbecken des Paradiesgartens ist das Konzert bei hoffentlich schönem Wetter ideal für den Ausflug an Muttertag.

Platzreservierungen sind nicht möglich. Bei Regen werden die Konzerte in die nahegelegene Basilika St. Kastor verlegt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Foto (Stephen Janachowski): Das Akustiktrio Tri3o spielt bei seinem Open-Air-Konzert im Paradiesgarten unter anderem Stücke von Queen und Sting.