Arbeitskreis Inklusion lädt zum nächsten Vorbereitungstreffen am 15. Mai ein

Letztes Jahr noch Host Town, dieses Jahr schon Ausrichter: Im vergangenen Juni durfte Neuwied eine Delegation an Sportlern aus dem pazifischen Inselstaat Palau in der Deichstadt begrüßen, die bei den Special Olympics World Games in Berlin antraten. Jetzt wird Neuwied selbst zum Austragungsort für ein inklusives Sportfest: Am Samstag, 7. September, steigen an verschiedenen Neuwieder Sportstätten und Schulen die Special Olympics Sommerspiele. Mit dabei sind nicht nur Athletinnen und Athleten aus ganz Rheinland-Pfalz, sondern auch ganz viele Ehrenamtliche, denn eine große Sportveranstaltung organisiert sich nicht von alleine. Im städtischen Arbeitskreis Inklusion planen mehr als 30 engagierte Neuwiederinnen und Neuwieder in enger Zusammenarbeit mit dem Verein Special Olympics Rheinland-Pfalz (SORLP) ein großes Fest der inklusiven Teilhabe.

Die Special Olympics Sommerspiele Neuwied sollen ein Fest für alle werden. Bei zahlreichen Schnupper- und Mitmachangeboten in Sportarten wie Badminton, Boccia, Fußball, Leichtathletik und Tischtennis können Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam sportlich aktiv werden. Diese Angebote werden durch Neuwieder Sportvereinen angeboten und tatkräftig unterstützt. Im Schwimmen und Judo können die Gäste Wettbewerbe nach dem Special Olympics Sportkonzept live erleben. Ein feierliches Rahmenprogramm mit Special Olympics Feuer, Fahne und olympischem Eid soll zudem für echte Olympia-Atmosphäre sorgen. Auf einem „Markt der Möglichkeiten“ informieren lokale Vereine, Schulen und Institutionen, wie bereits beim Tag der Inklusion im vergangenen Jahr, über ihre Angebote und Leistungen für Menschen mit Behinderungen.

Um das alles umsetzen zu können, ist das Orga-Team auf viel Mithilfe angewiesen. Eines wurde allen Beteiligten dabei schnell klar: An sozialem Engagement mangelt es in der Deichstadt nicht. Einem Aufruf des Arbeitskreises folgend, sicherten zahlreiche Neuwieder Sportvereine und Schulen direkt ihre Unterstützung zu. Bürgermeister Peter Jung sprach allen Helferinnen und Helfern seinen Dank aus und rief im gleichen Zuge zur weiteren Beteiligung auf. Sowohl Vereine, die interessante Sportarten anbieten, als auch potentielle Teilnehmende am Markt der Möglichkeiten können sich per E-Mail an info@rlp.specialolympics.de oder pjung@neuwied.de wenden. Auch der Arbeitskreis Inklusion freut sich über zusätzliche helfende Hände. Das nächste Mal trifft sich das ehrenamtliche Gremium am Mittwoch, 15. Mai, um 17:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Neuwieder vhs. Interessenten können ihre Teilnahme bis zum 7. Mai per Mail an tmansur@neuwied.de anmelden.

Foto: Sandra Mette