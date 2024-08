Der Stadtwald Koblenz lädt herzlich zur nächsten Pflanzaktion im Jubiläums-, Kinder- und Hochzeitswald ein. Die Veranstaltung findet am 11. Oktober 2024 um 15:00 Uhr im Waldpark im Stadtwald Koblenz, Forstrevier Kühkopf statt. Treffpunkt ist der Parkplatz unterhalb des Spielplatzes Mäushohl an der Einfahrt Rittersturz.

In diesem Jahr werden bei der Aktion Großbäume wie Winterlinden, Esskastanien, Elsbeeren und Speierlinge gepflanzt. Je nach Verfügbarkeit der Baumarten kann es zu Abweichungen kommen, jedoch werden die Präferenzen der Teilnehmenden nach Möglichkeit berücksichtigt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort einen Baum sichern. Die Kosten belaufen sich auf 150 Euro pro Baum. Die Pflanzaktion bietet eine besondere Gelegenheit, ein bleibendes Zeichen zu setzen – sei es zur Feier eines Jubiläums, zur Geburt eines Kindes oder zur Erinnerung an eine Hochzeit.

Um an der Pflanzaktion teilzunehmen, wird um eine Anmeldung bis spätestens 22. September 2024 gebeten. Anmeldungen sind per E-Mail an miriam.rosenbach@wald-rlp.de oder telefonisch unter 0162 2517082 möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung des Stadtwaldes zu leisten.