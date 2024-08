Mülheim Kärlich, B9 (ots) – Mülheim Kärlich, B9

Am Abend des 24.08.2024, gegen 22:42h wurde ein schwerer Verkehrsunfall auf der

B9 in Fahrtrichtung Bonn gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen befuhren die beiden beteiligten PKW die B9 in Richtung Bonn. Das vorausfahrende Fahrzeug, besetzt mit einer fünfköpfigen Familie, wechselte auf den linken Fahrstreifen, um ein langsameres Fahrzeug zu überholen. Der Nachfolgende PKW, besetzt mit vier Erwachsenen, fuhr dem Vorausfahrenden auf. Im weiteren Verlauf kollidierte der vorausfahrende PKW mit der linken Schutzplanke und geriet in Brand. Die fünfköpfige Familie rettete sich, auch mit Hilfe anderer Verkehrsteilnehmer, aus dem Fahrzeug. Im Zuge des Verkehrsunfalles wurde ein Kind mit Kopfverletzungen stationär in ein Krankenhaus aufgenommen . Die anderen Familienmitglieder wurden lediglich leicht verletzt. Der potentielle Fahrer des Verursacherfahrzeuges stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Insoweit wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die B9 war in beide Richtungen zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.