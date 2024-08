Jeden ersten Mittwoch eines Monats lädt das Team des Frühstückstreffs im Jugend- und Bürgerzentrum Karthause (JuBüZ) zum Stadtteilfrühstück ein. In der Zeit von 09:30 bis 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen oder auch neue Kontakte zu knüpfen.

Zum Stadtteilfrühstück am 04. September erwartet die Teilnehmer ein besonderer Reisebericht. Jochen und Gabi Handschuch berichten von ihrer Chinareise. Diese beginnt in Shanghai mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten. Mit einem Hochgeschwindigkeitszug geht es von dort in das 1100 km entfernt gelegene Yichang zum Drei-Schluchten-Staudamm am Yangtse. Es folgt eine 3-tägige Kreuzfahrt zur Metropole Chongqing. Von dort geht es in die alte Hauptstadt Chinas nach Xi’an. Die Stadt bietet viel, die Hauptattraktion ist die berühmte Terrakotta Armee. Die nächsten Ziele sind Peking, die chinesische Mauer und die verbotene Stadt neben weiteren interessanten Zielen.