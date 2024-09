Märchen für Kinder und Erwachsene wird in der Vorweihnachtszeit gespielt

Lahnstein. Ein armer Fischer, ein magischer Fisch und eine Welt aus Wünschen und Gier – ab 23. November 2024 gibt es im Theater Lahnstein das Märchen „Fischer und seine Frau“ zu sehen:

Es war einmal ein armer Fischer, der mit seiner Frau in einem kleinen Häuschen am Meer lebte. Eines Tages fing er einen prächtigen Fisch, der in allen Farben des Regenbogens schimmerte. Zu seiner großen Überraschung begann der Fisch zu sprechen und offenbarte ihm, ein verzauberter Prinz zu sein.

Der Fisch bat um seine Freiheit und versprach im Gegenzug, dem Fischer jeden Wunsch zu erfüllen. Der erzählte seiner Frau von dem magischen Fisch und sie war so gierig, dass sie immer mehr wollte: zuerst ein schönes Haus, dann ein großes Schloss und schließlich ein Königreich. Doch damit hörten ihre Wünsche nicht auf, größer und größer zu werden …

Dieses Märchen für Kinder und Erwachsene ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wichtig Zufriedenheit im Leben ist.

Es spielen: Marie Eberhard, Jule Menzel-King, Christof Heiner; Regie und Bühne: Rocco Hauff

Das Theater Lahnstein lädt Familien, Schulklassen und Märchenliebhaber herzlich ein, diese Aufführung zu besuchen. Die Premiere findet am 23. November um 16.00 Uhr statt, von dienstags bis freitags wird von 09.00 bis 11.00 Uhr, samstags um 16.00 Uhr und sonntags um 15.00 gespielt.

Karten sind online unter www.ticket-regional.de/lahnstein sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich, darunter auch in der Touristinformation am Salhofplatz.