Anfang September beginnen die Vorstellungen zur Spielzeit 2024/2025 des Theaters Koblenz, die für Theater und Publikum eine besondere werden wird. Aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten im Theater wurde eine Interimssspielstä1e mit besonderer Atmosphäre auf dem Festungsplateau der Festung Ehrenbreitstein errichtet. Das dort entstandene Theaterzelt wird am 13. September mit einem Fest eröffnet. Die Seilbahn Koblenz wird ihre Fahrzeiten den Spielzeiten des Theaters anpassen und zu den Vorstellungen im Theaterzelt einen verlängerten Fahrbetrieb anbieten. Für alle Inhaber eines Theater Tickets ist die Seilbahnfahrt am Tag der Vorstellung inklusive, selbstverständlich steht die Seilbahn allen Gästen mit einem gültigen Seilbahnticket (auch ohne Theaterticket) zu diesen verlängerten Fahrzeiten zur Verfügung.

Aufgrund von planmäßigen Wartungsarbeiten findet in der Zeit vom 09.11. – 20.11.2024 und 09.01. bis 28.02.2025 kein Fahrbetrieb statt. Für weitere Informationen zur Seilbahn besuchen Sie unsere Homepage unter www.seilbahn-koblenz.de