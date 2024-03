Die Koblenzer Wochen der Demokratie finden in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt. Jedes Jahr unter einem anderen Motto und jedes Jahr in dem Bewusstsein, dass die Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. “In einer Zeit, in der eigentlich Undenkbares auf einmal wieder denkbar wird, für einige gar salonfähig, ist es umso wichtiger, mit klarer Kante dagegen zu halten”, betont der Koblenzer Dezernent für Bildung und Kultur, Ingo Schneider. “Die Wochen der Demokratie sind ein wichtiger Beitrag im Kampf für die Demokratie. Und für die Würde des Menschen, die in diesem Jahr erklärter Schwerpunkt ist.”

Vom 13. Mai bis zum 21. Juni stehen die Koblenzer Wochen der Demokratie in diesem Jahr unter dem Leitthema „75 Jahre Grundgesetz“ und widmen sich dem Motto „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.

Vertreterinnen und Vertreter demokratischer Institutionen, Vereine, Verbände und sonstiger Zusammenschlüsse sind herzlich dazu aufgerufen, sich auch in diesem Jahr wieder aktiv und kreativ an der Gestaltung der Demokratie zu beteiligen. Ob Projekte, Workshops, Lesungen, Vorträge, Theaterstücke, Diskussionen oder Filme – den Ideen sind kaum Grenzen gesetzt, um eine abwechslungsreiche Veranstaltungsreihe zu konzipieren. Das jeweilige Motto ist Impuls und roter Faden, aber keine unabdingbare Voraussetzung bei der Einreichung von Veranstaltungsvorschlägen.

Ideen und Skizzen können noch bis zum 15. April per Mail an bildungsbuero@stadt.koblenz.de gesendet werden. Weitere Informationen zu den Beteiligungsmöglichkeiten und zur finanziellen Förderung von Projektideen sowie die dazu benötigten Formulare gibt es unter www.demokratie-koblenz.de . Auch Angebote, die in das Konzept passen, aber keiner gesonderten Förderung bedürfen, werden gerne aufgenommen.

Die Koblenzer Wochen der Demokratie sind eine seit 2018 jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe, die unter Federführung des Kultur- und Schulverwaltungsamts der Stadt Koblenz mehrheitlich von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren gestaltet und im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Koblenz durch das Programm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird.