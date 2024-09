Am 15. November sind in Rheinbrohl Teamgeist und Fußballbegeisterung gefragt – Anmelden bis 7. Oktober

Kreis Neuwied. Käfighaltung kann tatsächlich im Trend liegen. Was bei Tieren verpönt ist, findet sich in einer Spielart des Fußballs als absolut angesagt wieder. Cage Soccer ist auch das Thema der „Cage SoccerNight“ der Kreisjugendpflege Neuwied am Freitag, 15. November. Ab 16 Uhr wird der Ball in der Römerwallhalle Rheinbrohl rollen, Anmeldeschluss ist der 7. Oktober!

Gespielt wird in (gemischten) 3er Teams plus ein Ersatzspieler in den drei Altersgruppen 11-13 Jahre, 14-16 Jahre und ab 17 Jahren.

Cage Soccer ist ein intensives, schnelles und aufregendes Fußballspiel, das in einem Käfig gespielt wird. Es erfordert Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Teamarbeit, um den Sieg zu erringen. Jedes Team besteht aus vier Spielern, die auf einem kleinen Spielfeld gegeneinander antreten. Die Wände des Käfigs ermöglichen es, den Ball von verschiedenen Winkeln aus zurückzuspielen und so für unerwartete Spielzüge zu sorgen.

„Euch bietet sich eine unterhaltsame und herausfordernde Gelegenheit, euer Fußballtalent zu zeigen. Für die besten Teams winken zudem Preise und Auszeichnungen“, wirbt Simone Höhner von der Kreisjugendpflege für die Teilnahme, die für Landrat Achim Hallerbach auch noch einen zusätzlichen Effekt besitzt: „Gerade über den Jugendsport lassen sich prima neue Freundschaften etwa beim Erfahrungsaustausch mit anderen Fußballbegeisterten knüpfen und er dient der Integration. Unsere Kreisjugendpflege hat zudem für eine einzigartige Atmosphäre voller Energie und Leidenschaft für den Sport Sorge getragen“. Gefragt sind also Teamgeist und Entschlossenheit, eine positive Einstellung und der Willen zum Sieg.

Neben den packenden Fußballspielen erwartet die Spieler und Zuschauer ein abwechslungsreiches Begleitprogramm: ein DJ sorgt für musikalische Unterhaltung, es gibt Kletteraction, eine Hüpfburg und das mitreißende Bubble Soccer.

Anmeldung und weitere Infos beim Kreisjugendamt Neuwied Simone Höhner, 02631 803 442, jugendarbeit@kreis-neuwied.de oder bei den örtlichen Jugendpflegen: WellenCITYch Linz, JuLi Linz, Jugendpflege der VG Unkel, O.J.A. Asbach, Jugendpflege der VG Puderbach, Jugendpflege der VG Dierdorf, Jugendpflege der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, prOju Bad Hönningen. Anmeldeschluss ist der 7.Oktober. Die Sportjugend Rheinland-Pfalz unterstützt und begleitet dieses großartige Projekt, das den Gedanken „Integration durch Sport“ in den Mittelpunkt stellt.

Bildunterzeile: Wer sich für Fußball begeistert, erhält bei der Cage Soccer Night der Kreisjugendpflege den passenden Kick. Das wissen auch Landrat Achim Hallerbach, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen Jan Ermtraud, Simone Höhner vom Kreisjugendamt Neuwied und Nicole Emmler von prOju Bad Hönningen. Foto: Thomas Herschbach