Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin Michaela Ullrich gratulieren Inhaberin Ilse Zunft zum stolzen Geschäftsjubiläum

Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin Michaela Ullrich haben Ilse Zunft als Inhaberin des Traditionsgeschäfts „Zunft – Arbeitsschutz und Vereinsbedarf“ zum 50-jährigen Geschäftsjubiläum gratuliert. „Ein halbes Jahrhundert erfolgreich ein Geschäft zu führen, ist eine besondere Leistung“, betonte Oberbürgermeister Jan Einig während seines Besuchs, und Citymanagerin Michaela Ullrich ergänzte, dass solche Traditionsgeschäfte unserer Innenstadt Charakter verleihen. „Wir wünschen Ilse Zunft weiterhin viel Erfolg und Freude an ihrer Arbeit“, sagte sie.

„Zunft – Arbeitsschutz und Vereinsbedarf“ öffnete erstmals am 23. September 1974 seine Türen, zunächst in der Langendorfer Straße 108. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann baute Ilse Zunft das Geschäft von Anfang an auf und zog dann nach 27 Jahren am Standort in das zuvor erworbene Gebäude in der Langendorfer Straße 114 um, wo das Geschäft bis heute zu finden ist.

„Zunft“ verfügt über eine breite Palette von rund 1300 verschiedenen Artikeln. Besonders stolz ist die Chefin auf den persönlichen Service, den sie auch heute noch selbst übernimmt. Ihr Geschäft bleibt bewusst ein traditioneller Fachhandel ohne Selbstbedienung. Kunden werden individuell beraten, und Ilse Zunft kennt jedes Produkt in ihrem Sortiment – von Pokalen mit individueller Gravur über Arbeitsschuhe, Nato-Hosen bis hin zu speziellen Messern und Feldflaschen.

Ilse Zunft selbst lebt mittlerweile direkt über ihrem Geschäft und fühlt sich mitten in der Neuwieder Innenstadt wohl. Den Kontakt zu ihren benachbarten Geschäftsinhabern pflegt sie ebenso wie die Freude an ihrer Arbeit, die sie auch mit 75 Jahren nicht loslässt.

Bildunterschrift: Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin Michaela Ullrich (links) gratulierten Ilse Zunft zum 50-jährigen Geschäftsjubiläum in der Neuwieder Innenstadt. Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh