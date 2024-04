Jede Leseratte weiß, dass eines Tages der Zeitpunkt kommt, an dem man sich der nicht mehr benötigten Bücher entledigen muss, damit die Wohnung nicht aus allen Nähten platzt. Welche Möglichkeiten es gibt und was dabei zu beachten ist, hat die Abfallberatung des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz für die Bürgerinnen und Bürger zusammengetragen.

Bücher in gutem Zustand kann man natürlich verkaufen, entweder auf dem Flohmarkt oder auf Online-Plattformen.

Der städtische Flohmarkt findet zweimal im Jahr und in 2024 am 13. April und am 7. September statt. Weitere Infos findet man hier:

Alternativ kann man zum „Ausmisten der Bücher“ auch Online-Plattformen nutzen. Einfach unter dem Suchbegriff “Bücher verkaufen” mit einer Suchmaschine im Internet suchen, fördert eine Vielzahl an entsprechenden Verkaufsplattformen zum Vorschein. Auch diverse Kleinanzeigen-Plattformen bieten die Möglichkeit, seine Bücher zu veräußern.

In Koblenz gibt es zudem zahlreiche Bücherschränke. Hier kann man Bücher verschenken. Es versteht sich von selbst, dass die Bücher hierfür gut erhalten sein müssen. Wenn kein Platz im Regal ist, muss man seine Bücher wieder mitnehmen.

Evtl. nehmen auch Büchereien oder Kindergärten gut erhaltene interessante Bücher als Bücherspende entgegen. Einfach mal nachfragen.

Bücher in nicht mehr so gutem Zustand, die nicht mehr verkauft oder verschenkt werden können, ohne Ledereinband, kann man mit Kordel gebündelt, im Karton verpackt oder in kleinen Mengen über die Blaue Tonne zur alle drei Wochen erfolgenden Altpapiersammlung an den Straßenrand zur Entsorgung bereitstellen. Ledereinbände sind mit dem Cutter-Messer vorher zu entfernen und über die Restabfalltonne zu entsorgen.

Sind die Bücherschränke mit lauter Lieblingsbüchern voll, bleibt auch noch die Möglichkeit in Zukunft seine Bücher über einen eBook-Reader zu lesen – mag nicht jeder, ist aber ein Beitrag zur Abfallvermeidung.