Unter dem Motto „Zwischen Ein und Alles“ findet der traditionsreiche Koblenzer Aschermittwoch der Künstler am 14. Februar um 10 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche (Löhrrondell 1a) statt. Zelebranten sind Superintendent Rolf Stahl von der evangelischen und Dekan Thomas Darscheid von der katholischen Kirche. Die Ansprache hält Zauberkünstler und Philosoph Andino. Die künstlerische Gestaltung übernehmen das Staatsorchester Rheinische Philharmonie, das Koblenzer Theater mit dem Opernchor und dem Jugendtheater sowie das Musiktheater der Musikschule der Stadt Koblenz, der Jugendkammerchor der Singschule an der Liebfrauenkirche und Dekanatskantor Joachim Aßmann.

Veranstaltet wird der Aschermittwoch der Künstler in Kooperation zwischen dem Pastoralen Raum Koblenz und dem Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz sowie der Arbeitsgemeinschaft Bildender Künstler am Mittelrhein e.V. (AKM).

In der Kirche präsentiert die Künstlerin Sophia Pechau ein Triptychon, das für Trinität und Dreifaltigkeit steht. Im Anschluss an den Gottesdienst eröffnet die AKM ihre Ausstellung „Druck – Kunst im Singular und Plural“ im „Künstlerhaus Metternich“.

BU: Das Jugendtheater der Stadt Koblenz beim letzten Aschermittwoch der Künstler im Jahr 2023 – Foto Julia Fröder / Bistum Trier