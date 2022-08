Zur letzten Sonntagsmatinee am 28. August 2022 verzaubern Dirko Juchem und die Club Cats das Publikum. “Wenn Dirko in sein Saxophon bläst, dann sprühen die Funken!” So und ähnlich lauten die Kritiken nach den Konzerten von Dirko Juchem. Kein anderes Musikinstrument berührt mit einer solchen Leidenschaft, Sinnlichkeit und Wärme, wie das Saxophon. Und Dirko Juchem ist ein wahrer Meister dieses Instruments. Seit vielen Jahren arbeitet Juchem als Live- und Studiomusiker für die verschiedensten Künstler und Bands. Sein leidenschaftliches Spiel hat ihn mit Musikerpersönlichkeiten wie Rolf Zuckowski, Thomas Anders, Harald Juhnke und Paul Anka, aber auch mit Jazz-Größen wie Joscho Stephan und Barbara Dennerlein zusammengeführt.

Bei den „Club Cats“ spielt Dirko Juchem mit einigen der besten Musiker, die die deutsche Jazzszene zu bieten hat: Kontrabassist Paul G. Ulrich war viele Jahre lang Bassist des legendären Paul Kuhn-Trios und Pianist Wolfram Schmitz ist durch seine Zusammenarbeit mit Lulo Reinhardt und durch seine eigenen Jazzprojekte bekannt.

Bei der Sonntagsmatinee präsentieren die „Club Cats“ nicht nur die Klassiker der Jazzmusik, sondern werden auch viele bekannte Rock- und Popsongs in swingigen Instrumentalversionen interpretieren.

Aufgrund der angesagten Hitze wird das Konzert wieder in die Gießhalle verlegt. Im Anschluss an die Matinee folgt am Nachmittag um 15 Uhr eine öffentliche Führung.

Auch die letzte Sonntagsmatineen findet wieder von 11 Uhr bis 13 Uhr statt. Einlass ist ab 10 Uhr. Karten können direkt am Veranstaltungstag vor Ort erworben werden und kosten für Erwachsene 12 Euro. Die gemeinsame Veranstaltung der Stiftung Sayner Hütte und dem Kulturverein Bendorf wird wieder vom Kultursommer Rheinland-Pfalz unterstützt.

Weitere Informationen sind erhältlich unter info@saynerhuette.org und 02622 – 98 49 550.

Die Bilder können zur Berichterstattung frei verwendet werden.